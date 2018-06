Vieste, controlli Carabinieri sulle spiagge: arrestato 34enne

Di:

Vieste. Nel corso delle altre attività, protrattesi per l’intera mattinata, altri uomini dell’Arma, sempre a Vieste, sulla spiaggia dove avevano esteso i controlli, hanno rintracciato un pregiudicato 34enne napoletano gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione. Condotto in caserma per gli accertamenti, si è potuto verificare che l’uomo, tra l’altro gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati commessi nel napoletano, luogo di origine e residenza, trasferitosi a Vieste per il periodo estivo, era colpito da un ordine di carcerazione per il reato di evasione dalla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto in quel luogo nell’anno 2013.

Al termine delle formalità, il soggetto è quindi stato sottoposto -al momento in Vieste- alla misura della detenzione domiciliare definitiva per un residuo pena pari ad un anno di reclusione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it