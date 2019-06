500€ al mese se ti trasferisci in Grecia

Di:

Ti piacerebbe vivere in un’isola deserta e, addirittura, essere pagato per farlo? Allora comincia a preparare i bagagli. Destinazione: l’isola di Anticitera, in Grecia. Qui ti aspettano una casa ed un assegno da 500 euro al mese se ti trasferisci in Grecia. Per 3 anni. I requisiti? Non sono impossibili: devi trasferirvi la residenza e portare con te almeno 3 figli. Tutto qui. Ti starai chiedendo: è così facile essere pagato per vivere in Grecia da turista?

fonte https://www.laleggepertutti.it/289681_500e-al-mese-se-ti-trasferisci-in-grecia