Barletta, fiamme all’ingresso di una pizzeria

Bari. Un atto doloso ai danni di una nota pizzeria del comune di Barletta; un atto vile definito preoccupante dal consiglio direttivo dell’Associazione di Categoria Unimpresa Bat. I responsabili dell’Associazione hanno dichiarato: “il fatto che non si siano registrati danni materiali non ci tranquillizza per nulla perché quelli morali, psicologici e umani sono enormi e le parole espresse dal proprietario della pizzeria danneggiata ne sono l’espressione più chiara.

La nostra vicinanza all’esercente pubblico e la condanna del vile gesto che accade esattamente ad una settimana dall’altrettanto vile aggressione alla vigilessa durante i controlli al mercato del sabato, senza che si sia registrata una netta presa di posizione pubblica da parte del mondo associazionistico barlettano. Vicini al signor Barbaro ma anche certi che la grande sensibilità del sindaco di Barletta, dott. Mino Cannito, che stiamo continuando ad incontrare per l’analisi e gli approfondimenti di moltissime tematiche che riguardano il piccolo commercio in città, potrà essere leva importante affinché vengano colmate anche le lacune logistiche di un territorio, quello della Bat, ancora senza Questura, con organici di Polizia e Forze dell’Ordine fortemente deficitari dal punto di vista numerico ma fortemente motivati nell’operatività e sacrificio, che riconosciamo. Barletta non merita questa violenza e chi ancora non prende chiare posizioni di condanna deve cominciare a fare una seria analisi, tirando fuori lo sdegno e la rabbia contro le prevaricazioni che continuano a registrarsi anche nelle città vicine” – hanno concluso da Unibat.

Barletta, 21 giugno 2019

Ufficio Presidenza UniBat