Salerno, bimba di 8 mesi arrivata morta in ospedale con lividi e lesioni

Di:

Una bambina di otto mesi è arrivata già morta in ospedale a Nocera Inferiore. Sul corpo sono stati trovati lividi e lesioni. Lunedì sarà effettuata l’autopsia. La bimba, residente con la famiglia nel quartiere San Lorenzo a Sant’Egidio del Monte Albino(Salerno), era già senza vita quando i medici dell’Umberto I hanno tentato di rianimarla. I genitori ora sono indagati per omicidio. I vicini: “Spesso avvenivano violenze in quella famiglia“. La famiglia della bimba era già “attenzionata dai servizi sociali”, come conferma il sindaco di Sant’Egidio, Nunzio Carpentieri.

Fonte: TG COM 24