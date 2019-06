Splendido “Stampa omertosa, si tenta di coprire politiche migratorie..”

Di:

“C’è una strana sindrome che sta pervadendo la stampa locale. Per timore di essere tacciati di razzismo o di essere considerati dei fomentatori di odio nei confronti dei cittadini migranti, si omette di fornire notizie sulla nazionalità di chi delinque, come se l’identità etnica fosse ininfluente nei fatti che accadono e non fosse essa stessa invece il perno su cui poggiano alcuni problemi annosi, che riguardano la comunità e l’idea di integrazione che è alla base del vivere collettivo”.

È quanto osserva l’avvocato Joseph Splendido, dirigente regionale della Lega e responsabile tesseramento per la Puglia, in ordine ad alcuni articoli che hanno scosso l’opinione pubblica nelle ultime ore.

Prosegue il legale salviniano: “Dopo il sangue sulla panchina del Viale della Stazione, la rissa tra una prostituta e un cliente entrambi stranieri e l’uomo nudo, sempre straniero, su un’altra panchina, l’ultimo caso riguarda un bigliettaio Ataf, preso a morsi, sulla linea 34 che collega Foggia con Borgo Villanova, da un “utente”, come è stato definito dai sindacati Filt Cgil, Uil Uilt, Ugl Trasporti e Faisa-Confail. Peccato che quest’utente fosse straniero. La nazionalità in questo frangente non è un elemento neutro della vicenda, se si considera che quell’utente migrante vive in uno dei ghetti di Capitanata, che il nostro Governo e il Ministro dell’Interno Matteo Salvini stanno tentando di smantellare. E magari quell’utente è anche un lavoratore vittima del caporalato. A questo siamo: il controllore, che ha subito un morso sul braccio, perdendo anche pezzi di epitelio, come raccontano alcune fonti, ha evitato perfino di andare al Pronto Soccorso per non creare allarmismi e per non essere accusato di razzismo. I lavoratori dell’Ataf vivono con questo dramma. Insicuri sul posto di lavoro, su linee particolarmente difficili che conducono nelle nostre campagne rese senza controllo da anni di permissivismo di sinistra, devono preoccuparsi pure di non apparire razzisti”.

“A questo si aggiunge l’omertà della stampa- conclude Splendido- che quotidianamente tenta di coprire le politiche migratorie e finto assistenzialiste dei precedenti governi di centrosinistra, che hanno sfruttato i migranti con la loro accoglienza, ingrossando solo le cooperative rosse. Ma i cittadini sono consapevoli di tali censure, conoscono la realtà e guardano ormai oltre, premiando col voto la Lega, al Sud come al Nord”.