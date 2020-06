Abaterusso durissimo su Scalfarotto e la Bellanova “Tentato killeraggio”

, 22 giugno 2020. “Il signor Ivan Scalfarotto ha detto che ubbidisce agli ordini impartitegli dal suo padrone e si candida in Puglia, essendo lui l’unico vero progressista!! La sua compagna di partito, l’ex bracciante (sic!!), lo sostiene perché trattasi di una candidatura contro i populismi, anche se nel frattempo non disdegna di fare la ministra di un governo di cui fanno parte i populisti per eccellenza”. Lo dice in una nota il consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia Ernesto Abaterusso.

“Praticamente abbiamo a che fare con due (..) che in cambio di una posizione di comodo nel governo nazionale tentano di sfasciare tutto ciò che in Puglia è stato costruito negli ultimi tre lustri. E lo fanno solo per il puro spirito di vendetta che anima il loro dante causa, quello che ha sfasciato il Pd, il centrosinistra e l’Italia. Otterranno il risultato opposto a quello sperato. Di fronte alla squallida operazione di tentato killeraggio messa in atto da questi ascari, chiamiamo tutte le persone che hanno a cuore il bene della Puglia e non vogliono consegnarla alla destra becera e razzista, a raddoppiare gli sforzi affinché la splendida stagione iniziata quindici anni possa proseguire”.