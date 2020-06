Campo: “Bonus 600 euro a lavoratori stagionali turismo e terme”

Manfredonia, 22 giugno 2020. “Ha funzionato l’interlocuzione Regioni-Governo e i lavoratori stagionali del turismo e delle terme potranno, finalmente, accedere al bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Lo prevede il decreto a cui sta lavorando il Governo che mira ad includere gli assunti a tempo determinato nelle misure di sostegno al reddito collegate all’emergenza Covid-19. Mi auguro che il decreto sia rapidamente adottato e il sostegno velocemente erogato”. Lo riporta il Consigliere regionale in Puglia e Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico