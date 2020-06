16/06/2020. Disponibile la procedura aggiornata per richiedere il Bonus per i servizi di baby sitting, il contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (misure del DL Rilancio).

Per saperne di più e comprendere come compilare correttamente la domanda, scarica il Tutorial – Guida all’uso del servizio Bonus servizi di baby sitting, prima di accedere al servizio.