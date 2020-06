, 22 giugno 2020. Con recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stato determinato dicome da allegati (non presenti,ndr); di approvare la parificazione dei conti.

E’ stato dato atto che “non risulta parificato il conto di gestione Tributi s. p. a.” e “dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia s. p. a.)”.

E’ stato dato anche atto che “il conto del Tesoriere risulta parificato solo ai fini delle entrate e delle spese in termini di riscossione e pagamenti e non anche per competenza e residui” e che “i conti della gestione presentati dagli Agenti contabili per l’anno 2019 sono depositati agli atti del Quarto Settore”.