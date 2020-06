Cucina tipica pugliese: le ricette principali

Non è una novità il fatto che: le tradizioni che permeano il nostro paese in questo settore sono uniche e riconosciute in tutto il mondo. Uno dei tratti più belli di questo scenario, è rappresentato dalla varietà e dalle profonde differenze che caratterizzano le ricette tra regione e regione.

Anche tra luoghi geograficamente così vicini infatti le discrepanze sono davvero nette. Concentriamoci su una regione sola però, e prendiamo in considerazione la cucina tipica della Puglia: quali sono gli ingredienti predominanti al suo interno, quali le ricette principali e le usanze più diffuse. Scopriamolo.

La cucina locale pugliese: alimenti e caratteristiche

Come è logico è davvero complesso provare a sintetizzare un’intera cultura culinaria in così poche righe, e per questo proveremo a rimarcare quali sono i tratti distintivi più chiari di questa cucina: per un’analisi più approfondita è sempre meglio consultare siti più esperti dell’argomento, come per esempio ricetta.it. Quella pugliese in ogni caso è una cucina ricca, ma estremamente fedele ai sapori originari e al territorio.

La tendenza generale infatti è quella di far risaltare in maniera sensibile il gusto, spesso piuttosto marcato e molto saporito, degli ingredienti principali, senza andare ad intaccarlo con eccessive aggiunte di altri alimenti. Quello che conta è esaltare il sapore degli elementi basilari, senza alterarlo in alcun modo.

Ovviamente le tradizioni, e di conseguenza i piatti, possono variare in maniera piuttosto importante anche a seconda della precisa collocazione geografica e quindi rispettando la suddivisione tra le varie province. Esistono però alcuni tratti comuni che vanno a definire l’identità culinaria dell’intera regione, a livello complessivo.

Se per esempio è vero che anche le carni sono prelibate, di certo la Puglia offre un assortimento di piatti di pesce estremamente ricco e davvero invidiabile, sia in termini di quantità ma anche per quel che riguarda i sapori delle vivande stesse. Altro tratto distintivo sono di sicuro le verdure di stagione, che garantiscono la possibilità di cucinare davvero un gran numero di piatti differenti a seconda del periodo dell’anno.

I piatti tipici più celebri

Tutte le caratteristiche elencate si concretizzano in alcuni piatti che sono ormai divenuti celebri nell’immaginario collettivo, e distintivi per la regione intera. Certamente il più noto e iconico è un primo: le orecchiette con le cime di rapa.

E proprio in questo piatto si possono ritrovare quella filosofia e quei principi di cui abbiamo parlato. Si tratta infatti di una ricetta che dà vita ad un primo piatto, ma in cui il ruolo da protagonista lo assumono senza ombra di dubbio le cime di rapa.

Proprio quella volontà sopra citata di dare maggiore valore agli elementi provenienti dal territorio, a quella verdura di stagione il cui sapore deve essere sottolineato. Lo stesso ragionamento può essere riscontrato nell’assaporare la particolare focaccia barese, che mette in primo piano il pomodoro intero e le olive baresane (a cui possono essere aggiunti altri ingredienti a piacere).

Importante è anche la tradizione di vini e di formaggi, con le specialità locali che in alcuni casi hanno “evaso” i confini regionali per divenire apprezzate e rinomate a livello nazionale. Come non citare in questo caso il celebre caciocavallo podolico? Un formaggio a pasta filata proveniente proprio dalle vacche di razza podolica, dal sapore intenso e inconfondibile

Una vera e propria istituzione sono poi i panzerotti fritti: piccole mezzelune di pasta di pizza, che viene riempita con pomodoro e mozzarella. Questa è la ricetta base, ma in realtà il ripieno può essere costituito da un gran numero di alimenti e varianti che non vanno però a modificare l’aspetto estetico e la ricetta alla base.