De Martino: “Non saranno i Dem a giudicare le scelte elettorali dei Popolari”

“Non posso tacere a proposito della nota stampa diramata dai Dem in cui “si storce il naso” a proposito della simpatia e stima cheha mostrato per i ‘Popolari con Emiliano’”. Lo scrive in una nota, coordinatore provinciale didopo il comunicato della segreteria provinciale del Pd a proposito delle liste per le regionali e della opzione del consigliere comunale di S. Nicandro Garganico per il partito di

“Ritengo che più che “storcere il naso” lo si voglia “ficcare” in casa altrui. Chiunque potrà ritenere opportuno spendersi per un progetto in cui si riconosce maggiormente. Non saranno i Dem a dover giudicare una eventuale scelta di campo di chicchessia. Sono polemiche sterili, – prosegue de Martino – basate su pregiudizi e congetture.

L’ obiettivo comune della coalizione deve rimanere la migliore promozione del civismo e dei valori e programmi guidati dal nostro Presidente Emiliano, per cui la nostra missione come “Popolari con Emiliano” rimane questa, lasciando da parte querelle e pettegolezzi che non fanno bene a nessuno. La campagna elettorale è appena cominciata e auguro a tutti un buon lavoro”.