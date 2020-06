Dior presenta la sua collezione a Lecce, Emiliano “Grande opportunità per la Puglia”

“La casa di moda francesepresenterà la sua collezione cruise nella splendida cornice di Piazza Duomo a Lecce. È una bella notizia per tutta la Puglia, che in questi anni ha guadagnato l’attenzione dei maestri internazionali della bellezza, e della città di Lecce che della Puglia è una delle perle più preziose e lucenti. L’annuncio è giunto nel pomeriggio da, direttrice creativa della maison, e, presidente e ceo di Dior. Voglio ringraziare entrambi perché con grande tenacia, nonostante le indiscutibili difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, hanno preferito rimandare questo evento anziché annullarlo, continuando a lavorare per mesi incessantemente”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia

“Questo evento di portata internazionale rappresenta di certo una straordinaria opportunità per la città di Lecce e per l’intera regione, le cui bellezze saranno promosse in tutto il mondo ad un pubblico attento alla scoperta di nuove ispirazioni, sia per la vacanza che per gli investimenti.

Buon lavoro a tutti coloro che, anche a livello locale, saranno impegnati in quest’avventura, alla città di Lecce, a sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Michele Seccia che ha contribuito con la sua saggezza e il suo amore per il territorio pugliese a rendere reale questa grande occasione”.