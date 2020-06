Foggia, auto fuori strada nella notte: donna in prognosi riservata

, 21 giugno 2020. In prognosi riservata una donna del Foggiano, di circa 50 anni, conducente di unauscita fuori strada, ieri sera, sulla circonvallazione di Foggia SS 673 all’altezza della rotatoria di via Napoli. Per cause ancora da stabilire della polizia locale intervenuta sul posto, l’auto, probabilmente in autonomia, è uscita fuori strada terminando la sua corsa terminando la sua corsa ribaltandosi in una cunetta.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ed una ambulanza del 118.