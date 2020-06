Foggia, 22 giugno 2020. Nel locale in cui la Caritas diocesana aveva intenzione di creare un ambulatorio per indigenti, da qualche giorno abita qualcuno, probabilmente una famiglia con figli. Non sono passati inosservati i rumori per creare un varco nella porta murata ed entrare, nonostante il catenaccio e il cartello sul muro bianco con la scritta “Caritas” (che oggi non si vede più ma qualcuno dice che prima era visibile). Non è una zona che affaccia sulla strada, il locale da adibire ad “uso sociale” – come dice la direttrice della Caritas– è una villetta situata infra le abitazioni, che bisogna conoscere per arrivarci.

Intorno al cancello si sono ammassati i residui dei “lavori” che gli inquilini, probabilmente, stanno portando avanti. Da più di un anno il locale è vuoto, murato all’ingresso. Era stato dato in affitto dall’ Arca Capitanata alla Caritas che, nell’accordo, avrebbe dovuto riservare una stanza della villetta per un centro di ascolto. L’affito da pagare, 250 euro al mese, cui si sarebbero aggiunti i lavori per la ristrutturazione, 80mila euro nel preventivo. “Molti costi e tempi lunghi per ottenere una serie di documenti sul fabbricato, alla fine, dopo un anno e mezzo, l’abbiamo restituito all’Arca. Bisognava ristrutturarlo completamente, ci piove dentro perché è saltata la guaina del tetto, i muri sono in tufo, e chiaramente bisognava rispondere a tutte le norme Asl”, dice Di Girolamo.

La situazione è peggiorata dopo il Covid-19, con altre priorità: “Moltissime famiglie ci hanno chiesto aiuto in questo periodo, si tratta per il 90% di italiani che non possono pagare il fitto, anche se hanno casa popolare, non possono pagare le bollette, hanno problemi a mettere il piatto a tavola, a comprare indumenti e cibo per i bambini. Per loro il lavoro di ascolto è stato ed è continuo. Sono 4500 le famiglie che si sono rivolte a noi in questi mesi, noi ci siamo adoperati con il grande supporto che ci è arrivato dalla Cei e dalla Caritas italiana. Spesso la gente per vergogna non viene da noi e quindi andiamo a cercarla tramite le parrocchie”.

Non è stata abbandonata comunque l’idea di creare un ambulatorio per i bisognosi: “L’idea era quella di abbinare al nostro ambulatorio mobile, il camper che gira per quartieri e sobborghi di Foggia, uno studio medico dove poter fare delle visite specialistiche gratis per chi non ha residenza, per chi dorme in strada e non ha diritti. Non ci vogliano sostituire al pubblico ma possiamo fare qualcosa, abbiamo tanti medici volontari che già lavorano con noi, sto cercando in giro un altro locale”. In viale degli Aviatori da qualche giorno c’è una famiglia : “Me l’hanno detto, lo so, è un locale per uso sociale, ho speigato in che condizioni fosse, non ci sono cucine, a noi non servivano, non so come facciano a viverci”.