, 22 giugno 2020. Protesta delle famiglie della palazzina di via San Severo a Foggia, in seguito al provvedimento di sgombero del Comune di Foggia. Il provvedimento, come riporta il Tg3, segue “il crollo di una parte del cornicione”. “L’edificio, fatiscente, era stato dichiarato inagibile il 29 aprile scorso. Il Comune di Foggia è al lavoro per trovare una sistemazione, ma alcune famiglie risultano abusive“.