La conoscenza della lingua inglese è divenuta diin qualsiasi ambito, basti pensare che, grazie ad essa, al giorno d'oggi è possibile viaggiare in qualsiasi parte del mondo edcon un numero elevatissimo di soggetti. Grazie ad Internet, oltretutto, è possibile tessere rapporti con soggetti che vivono a migliaia di chilometri di distanza, con i quali è possibile dialogare, nella maggior parte dei casi, proprio

La familiarità con la lingua di “Sua Maestà”, però, è spesso imprescindibile nell’ambito professionale e lavorativo. In un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso, l’inglese ha assunto un ruolo prioritario nella maggior parte degli ambiti industriali. Una necessità che nel nostro paese, da sempre particolarmente votato all’export, è diventata impellente col passare degli anni.

Perché è indispensabile certificare la padronanza dell’inglese

La conoscenza della lingua d’Oltremanica, di conseguenza, dev’essere spesso necessariamente certificata, per dar modo alle imprese di poter scegliere, adeguatamente, le figure professionali da inserire nel proprio organico, piuttosto che rimodulare lo stesso in base al livello di padronanza dell’inglese dei propri dipendenti. Le certificazioni più importanti sono, fondamentalmente, cinque.

Tra queste, la certificazione IELTS è una delle più ricercate da imprese e singole soggetti, soprattutto se, per motivi di studio o lavorativi, si devono rapportare direttamente con i paesi madrelingua inglese. Attualmente, esistono tre certificazioni International English Language Testing System: IELTS General Training; IELTS Life Skills; IELTS Academic. Quest’ultimo è, senza alcun dubbio, il più diffuso: l’80% dei test IELTS sono attinenti a quest’ambito.

La certificazione Cambridge, a differenza di quella IELTS, ha durata illimitata. Un aspetto, quest’ultimo, che fa comprendere come i test Cambridge siano particolarmente rigidi e selettivi: per ogni esame sostenuto, infatti, viene rilasciata una certificazione apposita, dalla durata, per l’appunto, illimitata. Questi test, oltretutto, valutano le competenze per determinati livelli specifici: elementare (KET); intermedio (PET); intermedio avanzato (First Certificate); avanzato (CAE); padronanza (CPE); linguaskill (universale).

E’ opportuno, di conseguenza, scegliere il test maggiormente attinente al livello di padronanza della lingua di cui si dispone. Agli antipodi della certificazione Cambridge, invece, si pone l’EF SET, acronimo di “EF Standard Language Test”. Esso è liberamente accessibile ed è utilizzato dagli adulti per la certificazione delle competenze dell’inglese in ambito professionale. L’EF SET è spesso utilizzato da scuole ed aziende per valutare le competenze di studenti o lavoratori, senza dover sopportare ingenti spese economiche.

Certificazione TOEFL e TOEIC: quali sono le differenze?

In ambito accademico, il TOEFL (Test of English as a foreign Language) è uno degli esami standardizzati più utilizzati per la certificazione della lingua inglese, con lo scopo di valutare le competenze scritte ed orali degli studenti di madrelingua non inglese. Questo esame viene sostenuto, spesso, dagli stranieri non di madrelingua inglese che vogliono accedere alle facoltà site in Nord America, Canada, Australia e Nuova Zelanda, oltre ad essere imprescindibile per quei soggetti che desiderano ottenere uno sbocco professionale in agenzie governative e organismi internazionali.

Se il TOEFL si rivolge, essenzialmente, al mondo accademico, il TOEIC (Test of English for International Communication), è un test di inglese standardizzato rivolto a professionisti ed aziende. Per ottenere questa certificazione, bisogna superare due test distinti: comprensione orale e letteratura, che ha lo scopo di verificare le capacità recettive dell’inglese; espressione orale e scritta, che si pone l’obiettivo di verificare le capacità produttive dell’inglese.

Questa rapida carrellata relativa alle più importanti certificazioni sulla conoscenza della lingua inglese, fa comprendere come ogni singolo individuo possa scegliere un corso d’inglese in base alle proprie specifiche esigenze: ogni certificazione, infatti, è destinata a specifici scopi, oltre a rivolgersi ad una platea di soggetti differenti. Di una cosa, però, sono tutti ormai certi: vivere nel nuovo millennio senza conoscere la lingua inglese, preclude l’accesso ad una vasta gamma di opportunità.