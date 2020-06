L’Aquila. Incidente sulla SS17: 1 morto

L’Aquila, 22 giugno 2020. A causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al transito la statale 17, in entrambe le direzioni, all’altezza di Onna(L’Aquila) al chilometro 44,750. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due mezzi causando il decesso di uno degli occupanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas, il personale del 118, i Carabinieri e le forze di Polizia per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il traffico è provvisoriamente deviato su viabilità locale.