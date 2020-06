Mattinata, 20 giugno 2020. Il progetto di “Mattinata in Movimento”, la lista civica che ha portato nel 2014 all’elezione del consigliere Roberto Martino con un incoraggiante 14,68 % delle preferenze, non si è chiuso con lo scioglimento anticipato del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Anzi, per quanto doloroso e difficile da digerire, il provvedimento ha dato al gruppo politico “Mattinata in Movimento” ulteriori motivi per riflettere e discutere sulle tematiche cittadine che caratterizzeranno il programma elettorale per le amministrative previste tra settembre e ottobre 2020.

Nel corso del partecipato incontro che si è svolto il 15 giugno 2020, il gruppo politico, guidato dal portavoce Roberto Martino, rinnova l’invito a unire forze e idee per il riscatto della cittadina che non ha mai smesso di guardare al futuro a testa alta.