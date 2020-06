Poker della Dea al Sassuolo

Gasperini ritrova subito la sua macchina da gol. A Bergamo i nerazzurri superano il Sassuolo 4 – 1 e arrivano a 74 gol stagionali in Serie A TIM, ben 16 in più della seconda squadra più prolifica, la Lazio.

Il Sassuolo parte con un buon palleggio e tiene il controllo del gioco in avvio di gara, ma la rete con un tocco sotto porta di Djimsiti al 16′ spezza l’equilibrio e demoralizza gli ospiti. Zapata con un tocco di testa in tuffo raddoppia al 31′, a Gomez viene annullato un gol dopo intervento del Var, Bourabia la spinge nella propria porta al 37′ e si va all’intervallo con la vittoria saldamente in pugno all’Atalanta. Al 66′ ancora Zapata di testa firma il poker, e a nulla servirà la bella punizione con cui Bourabia accorcia al 92′, se non, per il giocatore di De Zerbi, a rimediare alla sua precedente autorete. (Lega Serie A)