Foggia, 22 giugno 2020. I candidati alle regionali del centrodestra esultano sui social avendo appreso che sul nome diè arrivato l’ok nazionale. Fra i responsabili dei partiti, qualcuno è impegnato in una riunione barese per discutere delle questioni provinciali, più definite ora che si conosce chi sarà il candidato presidente.

Il coordinatore di Fi Raffaele Di Mauro commenta: “Ottimo il nome di Fitto, siamo molto soddisfatti che gli accordi presi al tavolo nazionale siano stati rispettati, l’ultima volta che abbiamo governato questa regione è stato con Fitto, quindi ricominciamo da qui per tornare al governo, ora possiamo iniziare la campagna elettorale”.

Il dirigente della Lega Nuccio Altieri scrive in una nota stampa: “Ho fatto le congratulazioni e in bocca al lupo a Raffaele Fitto per la grande sfida che lo attende e che ci attende. Dopo 15 anni il centrodestra in Puglia sarà forte, unito e vincente e questo lo si deve in modo particolare alla Lega e a Matteo Salvini. Ora siamo pronti a rendere la Puglia una regione nuova, dove sia facile fare impresa, vivere e lavorare. Una Puglia a zero burocrazia e all’avanguardia nell’attrarre investimenti in un territorio bellissimo che merita di vivere di lavoro e non suddito dei sussidi dei potenti di turno. Daremo alla Puglia e ai pugliesi concretezza, libertà e dignità: questa è la nostra promessa”.

Il dirigente regionale della Lega Joseph Splendido: “L’unione trovata a livello nazionale è ben accettata a livello regionale laddove il bene primario è il centrodestra unito, una grande Lega e vincere la battaglia contro la sinistra che ha malgovernato”.

Commenta il senatore Lucio Tarquinio, che nel 2000 era capogruppo di 20 consiglieri di Fi in Regione con Fitto presidente: “Sono soddisfatto e contento per la Puglia, da pugliese e anche da amico di Raffaele, che come amministratore non ha pari. E’ ora di occuparsi di agricoltura, sanità, ambiente, di personale della Regione sacrificato da Foggia a Lecce, è l’uomo giusto che conosce la macchina amministrativa”.

Fabrizio Tatarella: “E’ la candidatura più ovvia e naturale, il centrodestra unito rispetta l’insegnamento tatarelliano, bisogna rinverdire i fasti di anni fa quando la Puglia era considerata ‘l’Emilia nera’ con Di Staso presidente e i capoluoghi di provincia erano governati da sindaci di centrodestra. Mi auguro, e sono legittimato a pensarlo, che quanti in questi 15 anni si sono spostati con Emiliano tornino nel centrodestra, e mi riferisco in particolare agli elettori”.