Serie A: Inter-Sampdoria 2-1. Lukaku e Lautaro in gol

Antonio Conte alla vigilia aveva chiesto di vincere per tornare a -6 dalla Juve e l’Inter esegue, ripartendo in quarta: Sampdoria sconfitta 2-1 con le reti di Lukaku e Lautaro alla prima a San Siro dopo 115 giorni, nel recupero della 25esima giornata, seppur con qualche brivido di troppo nella ripresa per il gol di Thorsby.. Una vittoria meritata anche più di quanto dica il punteggio, con una prestazione che conferma quanto di buono mostrato sul piano del gioco dall’Inter in Coppa Italia contro il Napoli. ( ansa