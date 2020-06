Tenta di estorcere denaro a due fratelli: arrestato 26enne

Dovrà rispondere di tentata estorsione, tentata violenza privata e porto illegale di coltello, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Foggia. Secondo chi indagata il 26enne ha tentato di estorcere del denaro a due fratelli, un uomo ed una donna, entrambi rumeni. I fatti sono avvenuti a luglio dello scorso anno. A quanto si apprende Vito Carbone, in compagnia di altre 4 persone non ancora identificate, si è presentato a casa dei due fratelli minacciandoli prima con frasi pesanti: “Noi siamo i Carbone, dateci i soldi. Siete venuti in Italia a rubarci in lavoro” ed ancora “se non date i soldi vi cacciamo da Trinitapoli”.

Fonte: gdm