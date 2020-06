Verona al settimo posto

Verona. Isuperano il Cagliari 2 – 1 e scavalcano Parma e Milan, portandosi da soli al settimo posto in classifica. Una posizione che in questo momento, col Napoli fresco vincitore della Coppa Italia Coca-Cola al sesto posto, varrebbe per il club di Setti la qualificazione alla prossima Europa League, seppur non direttamente ai gironi.

L’Hellas parte forte e nella prima mezz’ora si rivede da subito la squadra di Juric che ben aveva impressionato fino a marzo, tanta corsa, giocatori in perenne movimento e la capacità di creare molte occasioni da gol. Lazovic colpisce la traversa e Di Carmine piazza la doppietta (al 14′ con un colpo di testa, al 26′ con un violento tiro a fil di palo dalla distanza). Al 35′ il rosso diretto a Borini riapre la partita, e il Cagliari ne approfitta subito con il gol di Simeone al 43′. Nella ripresa gli ospiti pressano alla ricerca del pari, ma il doppio giallo rimediato da Cigarini al 58′ e al 70′ riequilibra le forze in campo e i padroni di casa riescono a difendere i tre punti fino alla fine. (Lega Serie A)