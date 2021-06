STATOQUOTIDIANO.IT. Foggia, 22 giugno 2021. In piazza per il “NoLandellaDay”, di lì a qualche giorno il consiglio sarebbe stato sospeso dato che il sindaco non ha ritirato le dimissioni.

Claudio Sottile era di fronte a Palazzo di città, fra coloro che invocavano la fine dell’amministrazione in carica, insieme a partiti, cittadini, associazioni.

“Credo ci sia stata un’accelerazione della Procura anche perché sembrava che il sindaco non volesse mantenere fede alle dimissioni, penso che sia stato consigliato male”.

Amministratore della città per 19 anni (24 considerando l’impegno in circoscrizione), ha scelto di non ricandidarsi nel 2014:

“Ho smarrito la mia vocazione politica, temevo anche il rischio che diventasse un mestiere ma vengo da una tradizione cattolico-democratica di impegno politico e prepolitico”.

Rifondare la “Casa dei moderati”, si ripete da più parti: “Non credo molto in questi tentativi, un cattolico non può essere moderato ma deve avere quasi una visione profetica, estremistica, dico oggi, di mantenimento della propri identità”.

L’opposizione in questi due anni ha fatto bene “e non era facile dato che la situazione era già abbastanza degenerata, il M5s ha fatto opposizione da solo e quando si è coordinato con il Pd ha fatto meglio. Ha pagato le titubanze finali di quel giochetto delle dimissioni che non arrivavano, non positivo dal punto di vista dell’immagine”.

Non gli dispiacerebbe l’idea di riveder Pippo Cavaliere, che viene dall’associazionismo candidato sindaco del centrosinistra, ha visto con favore l’azione amministrativa del consigliere Francesco de Vito”. Insiste anche sull’azione “prepolitica” che parte da basso e loda le iniziative di gruppi giovanili come “Sfoggia” e “Ottavia”.

Il Covid ha peggiorato la situazione della città, aumentano le povertà, anche quelle educative, “servirà un importante investimento economico e progettuale”.

Ai giovani dice di fare politica senza farsi irretire da certe logiche, rispetta il voto e considera la gestione commissariale una sospensione della democrazia, necessaria se serve a ripulire. “Mettersi insieme è importante- lo dice ai giovani e non solo- io in politica spesso ho avvertito tanta solitudine”. Che Foggia si riprenda il ruolo di traino di una grande Capitanata, questo il suo augurio.

Paola Lucino, 22 giugno 2021