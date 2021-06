“Ma Rione Martucci è la nuova discarica di Foggia?”. Se lo chiede l’organizzazione non profit Trashchallenge postando foto di rifiuti ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti. Altre segnalazioni in via De Petra.

Un utente scrive di aver segnalato ad Amiu in via De Petra, in altra parte della città: “Il numero- spiega il cittadino- si trova su internet, rispondono in tempi brevi e sono sufficientemente cortesi. Il fatto è che la gente ormai non ci fa più caso”. Comunque su facebook si moltiplicano i post con queste scene di degrado urbano.