Foggia, studenti fanno la serenata alla professoressa col Covid

FOGGIA, 22/06/2022 – (corrieremezzogiorno) «Professoressa!? Professore’!? Si affacci, per favore professore’… ».

Gli studenti che questa mattina hanno sostenuto la prima prova degli esami di maturità, hanno chiesto alla loro prof di Italiano – isolata a casa con il Covid – di sporgersi dal terrazzo e quando l’hanno vista spuntare dall’alto le hanno improvvisato una improvvisata, struggente, bellissima serenata sulle note di «Notte prima degli esami» di Antonello Venditti. E’ successo la sera del 21 giugno a Foggia, intorno alle 21,30 nella centralissima viale Colombo. Smaltita la rabbia montata dopo aver appreso che non sarebbe stata lei, dopo un anno intero di preparazione finalizzata quasi esclusivamente a questo appuntamento, a sottoporli alla prima vera prova della loro vita (sostituita dalla commissione che li avrebbe valutati), tutti gli alunni della quarta Q del liceo «Marconi» non si sono persi d’animo e si sono dati appuntamento sotto casa della prof.

Hanno parcheggiato un’auto contro un muro, coi fari accessi per illuminare uno striscione ricavato da un lenzuolo, l’hanno issato per mostrarle la scritta «Grazie di tutto» e cominciato a intonare «… gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza, tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana… ». (corrieremezzogiorno)