Insediato il nuovo Consiglio Comunale di Ischitella, inizia l’era Nobiletti

Giovedi 22 giugno alle ore 10:00 presso la sala Consiliare del comune di Ischitella si è tenuto il primo Consiglio Comunale dell’era Nobiletti.

Diversi i punti di discussione all’ordine del giorno, tra i quali quelli principali sono stati: giuramento del neo Sindaco, comunicazione dei componenti della Giunta e relative deleghe, elezione del Presidente del Consiglio comunale.

Alessandro Nobiletti sindaco neo eletto, nel suo intervento di ringraziamento dopo il giuramento ha evidenziato: “Voglio ringraziare ancora chi ha sostenuto la nostra lista, un ringraziamento particolare all’ex sindaco Carlo Guerra con il quale ho condiviso cinque anni di amministrazione e voglio cogliere questa occasione per promettere a lui che porteremo a termine molte delle opere cominciate durante la sua amministrazione. Spero di costruire con tutti i membri dell’opposizione una proficua collaborazione, da parte mia non ci saranno muri. Infine voglio fare il mio personale in bocca al lupo a tutti i neo assessori, partendo da D’Errico Giuseppe nuovo Vice Sindaco con deleghe al Bilancio e Tributi, Decoro Urbano, Infrastrutture, Trasporti, Formazione professionale, Programmazione e attuazione del PNRR, Protezione Civile; assessora Cilenti Lucrezia con deleghe alle Politiche Lagunari, Management Territoriale, Sviluppo Territoriale e Turismo; Disciglio Valeria nominata assessora con deleghe alle Politiche Sociali, Cultura e Istruzione, Contenzioso, Demanio, Servizi Museali, Sprar e Associazioni. Mentre all’ assessore esterno Basile Vincenzo saranno delegate Ambiente, Territorio, Sanità e Personale. A loro tutti, buon lavoro.”

Al Sindaco Alessandro Nobiletti saranno delegate Lavori Pubblici, Servizi Cimiteriali, Polizia Municipale, Sicurezza, Agricoltura, Sport, Rapporti con gli Enti, Politiche Giovanili, Attività Produttive, Innovazione Digitale, Pubblicità, Grandi Eventi; infine durante il Consiglio è stato nominato come Capogruppo unico Augelli Michele, mentre Presidente del Consiglio sarà Rocco Ventrella.