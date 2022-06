La consumer promotion: quando il cliente è al centro

La tecnologia al servizio del marketing è la nuova frontiera dell’e-commerce.

Il motivo è presto detto: in prima battuta vanno considerati i numeri del commercio elettronico di beni e servizi che, fin da prima della pandemia ma in particolare nel biennio di riferimento, è arrivato a generare un giro d’affari di 45,9 miliardi di euro, con un incremento del 28% soltanto tra il 2020 e il 2021.

I clienti delle piattaforme di compravendita web sono quindi in costante aumento, e questo, a fronte della spinta competitiva nei vari comparti, ha condotto le aziende a investire sempre più risorse economiche, strategiche e professionali nel mantenimento della clientela, da un lato, e nel funnel marketing di conversione degli utenti in consumatori, dall’altro.

Ma come la tecnologia applicata al marketing innovativo può sostenere questo approccio orientato alla customer experience?

Il cloud computing, ovvero la raccolta di dati presa “in affitto” e gestita dal provider (ad esempio Google), invece che internamente all’azienda, è un sistema sempre più utilizzato, in quanto consente di risparmiare sui costi d’impresa e sui tempi di attivazione delle campagne. La tecnologia cloud permette anche di acquisire un pacchetto dati sicuri condivisi, insieme ai trend di ricerca, utili a formulare offerte mirate e incentrate sugli effettivi bisogni del cliente.

Dal punto di vista promozionale, è altresì importante per le aziende di e-commerce generare delle offerte che mettano in primo piano il consumatore, a seconda che questo sia nuovo, oppure già fidelizzato.

E anche qui il web si rivela pieno di risorse.

Nel primo caso, le tecniche più utilizzate fanno leva sulla gratuità.

Dal lato del prodotto queste si possono concretizzare nell’invio di campioni gratuiti, ad esempio di un detersivo o di un cosmetico – il cosiddetto sampling -, ma anche nell’invito, sempre a titolo esemplificativo, a provare una nuova marca di pasta, di cibo per animali, di biscotti e così via, utilizzando un coupon o un codice sconto – in gergo, il couponing -.

Dal lato dei servizi, soprattutto di entertainment, le fattispecie più comuni consistono nelle prove gratuite a tempo di un operatore di tv streaming oppure di una piattaforma audiovisiva tipo Youtube. Altri esempi? Quando un concessionario di gioco a distanza legale offre il bonus senza deposito agli utenti appena registrati, ovvero un credito gratis che si può usare per provare i giochi della piattaforma, oppure anche quando una casa madre di videogiochi rilascia alcuni titoli acclamati e attesi in prova gratuita per un tempo tot.

Anche le spese di spedizione gratuite possono incrociare i bisogni di una clientela ancora da fidelizzare, ma questo vantaggio può essere anche indirizzato a consumatori già “acquisiti”, in modalità di premio per la fedeltà dimostrata.

Le stesse promo “3×2” o “su tre prodotti, uno è in regalo” restano sempre attuali, ma in un’ottica non di rivalità, ma collaborativa, sempre più aziende si attivano nel co-marketing: quando si conoscono i bisogni e le abitudini del cliente, anche grazie al cloud, sarà ad esempio più facile offrirgli una buona scontistica personalizzata e congiunta su un brand di pizza e uno di birra, o su una marca di pasta e una di parmigiano… etc.

Una volta fidelizzato il cliente, arriva il momento di “mantenerlo” fedele al brand. Qui entrano in gioco altre risorse offerte dai canali dell’e-commerce, come ad esempio le fidelity app, che permettono di accumulare punti non tanto per ricevere omaggi, ma degli sconti in percentuale, sugli acquisti continuativi effettuati in un dato tempo: è la pratica, sempre più popolare e gradita, del cashback.

Il CRM (Customer Relationship Management) basato sul sistema cloud è quindi altamente efficiente per gestire i big data e i programmi fedeltà in un’ottica di customizzazione.

L’azienda, dal canto suo, deve portare avanti azioni di marketing che, oltre alle promozioni e alle offerte, siano ispirate anche all’altro grande bisogno dei nuovi consumatori digitali: l’esperienza dell’acquisto, anche detta customer experience.

Non a caso si parla di marketing esperienziale e – oggi più che mai – anche di ludicizzazione o gamification. Il termine, che sembra di non immediata comprensione, è in realtà sotto gli occhi di tutti ogni giorno, quando si compra online. Si tratta, in parole povere, di forme diche usate per veicolare le campagne promozionali aziendali. Qualche esempio?

Una mini caccia al tesoro su una pagina sponsorizzata Facebook per sbloccare uno sconto su un prodotto, oppure un piccolo e simpatico test da compilare per ricevere un tester in omaggio. (nota stampa).