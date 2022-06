Rotice incontra il Comitato spontaneo cittadino “Tariffe Blu”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/06/2022 – “Accogliendo un loro invito di qualche ora prima, ieri pomeriggio, assieme all’Assessore al Contenzioso Grazia Pennella, ho incontrato Gianluca Iaconeta, Luigi Di Benedetto e Luigia Totaro, referenti del Comitato spontaneo cittadino “Tariffe Blu”, con i quali vi è stato un reciproco confronto sereno e costruttivo.

Hanno tenuto a precisare in apertura di incontro che non perseguono scopi politici, prendono le distanze da ogni tentativo di strumentalizzazione e non sono contrari all’introduzione del servizio di sosta a pagamento in città, ma non con queste modalità e tariffe. Mi hanno consegnato 800 firme raccolte tra i cittadini ed un elenco di considerazioni.