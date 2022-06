“Strisce blu”, Fabrizio: “Opposizione: 1 passo avanti, 10 indietro”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/06/2022 – “Nello scorso Consiglio Comunale del 17/06 il nostro Primo Cittadino ha voluto aprirsi alla città con parole di verità, per la risoluzione delle strisce blu. Ma queste non hanno prodotto alcun risultato per l’opposizione presente, anzi al contrario inferociti del risultato ottenuto con una modifica delle tariffe orarie ed una mitigazione con uno SCONTO del 63% degli abbonamenti (attraverso una delicatissima interlocuzione con la Publiparking Srl), spostano le argomentazioni su di una strada buia, che porterebbe Manfredonia in un baratro ben annunciato. L’intera opposizione un passo avanti per verità lo ha percorso. In effetti tutti e dico tutti i presenti e nessuno escluso producono una mozione e con diverse argomentazioni scagionano definitivamente la maggioranza nell’aver partorito le strisce blu (che vedono la luce nel lontano 2015) e nel contempo avallano che i firmatari dei contratti e la decisione tariffaria, sono esclusiva responsabilità di una delibera del 2018 e modificata in parte nel 2021 dai Commissari Prefettizi, compreso i tanto odiati ed onerosissimi abbonamenti.

L’incolpevole situazione in addebito alla maggioranza, viene quindi scongiurata e chiarita con diversi interventi. Chiaramente un mega schermo posto in Piazza del Popolo ha evitato, che si potessero forviare queste certezze. Ma l’opposizione ha un asso nella manica per additare gli incolpevoli, spostare la faccenda sull’Art. 10 che cita la possibilità delle modifiche delle tariffe ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale. Ed ecco che la frittata è girata…

Ma ci sono molti MA, non detti e non menzionati, purtroppo l’articolo ha una doppia faccia, che ci vede come Comune in totale difetto. Ma l’opposizione ben sapendolo, cavalca comunque la possibilità di uscire fuori da una importante, anche se parziale soluzione cercata e trovata dal nostro Sindaco, dopo una complicata interlocuzione con la società Publiparking Srl, vincitrice di bando e firmataria di un regolare contratto, che invece la blinda totalmente ad eventuali sgambetti possibili, da parte di chi la vorrebbe rinunciataria di un suo insindacabile diritto: svolgere il suo servizio senza condizionamenti, secondo un investimento prodotto, un bando di gara lecitamente vinto ed un contratto regolarmente firmato. Tutta questa procedura avallata dalla Commissione Prefettizia resta ad oggi l’unica certezza per ognuno di noi.

Tutt’altra certezza è la possibilità di poter vincere un contenzioso annunciato attraverso una mozione presentata dalla minoranza e non perché la stessa parli espressamente di portar la Società in tribunale, ma la risibile proposta è un atto di guerra non conciliabile con gli interessi imprenditoriali della Società, che si vedrebbe costretta a recedere dal contratto ed adire per vie legali con certa possibilità di soccombenza da parte del Comune e la richiesta di danni per milioni di euro.

E spieghiamo con la cristallina umiltà che ci contraddistingue, che il tutto non cadrebbe esclusivamente come semplice responsabilità dell’amministrazione, ma ricadrebbe sull’intero comune che si potrebbe vedere portato in dissesto, per impossibilità di poter dar fede al piano di riequilibrio imposto dalla Corte dei Conti. Quindi oltre al danno la beffa. Ma questo nei diversi video belli e colorati, ma acidi della minoranza non si fa cenno. A questo punto con un altro simpatico cortometraggio spieghiamo ciò che la città merita sempre di sapere. La verità sarà sempre prerogativa di questa amministrazione, la condivisione di questa trasparenza è per la maggioranza la massima espressione di democrazia a cui non rinunceremo mai.

Il giudizio positivo o negativo è nel vostro incontestabile libero arbitrio, ma la possibilità di tramandare danni ai nostri figli, (come è stato fatto con la nostra generazione) è responsabilità del nostro fare e nella vostra capacità di reagire positivamente ai miglioramenti che riusciremo a realizzare sulla scorta di una interlocuzione costante e proficua con la società Publiparking Srl, ricettiva alla possibilità di un perfezionamento del provvedimento nei limiti di un equilibrio finanziario dove i due attori (Società e Comune) possano trarre entrambi benefici in egual misura, trasferendo i miglioramenti ai nostri cittadini.

Aldo Moro citava: “Quando si dice LA VERITÀ non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi” Coraggio nostra meravigliosa Manfredonia alzati ne hai la forza, ne hai le qualità. Per qualcuno non sarà mai abbastanza, ma LA VERITÀ è la più potente e nobile arma per sovvertire ciò che si è taciuto da sempre. E questo lo cito io”.