Ti sei perso il Bitcoin? Compra ora questa criptovaluta

Nonostante la volatilità, il Bitcoin è stato un investimento incredibile per chi ha acquistato e mantenuto a lungo termine. Negli ultimi cinque anni, il Bitcoin è salito del 1.120% e in questo lasso di tempo è diventato noto come una forma di oro digitale.

Se vi siete persi il Bitcoin, ci sono ancora criptovalute che giocheranno un ruolo importante nel nostro futuro. Ma il futuro delle blockchain potrebbe non essere l’oro digitale, ma piuttosto un’utilità che potrebbe essere dirompente per tutto, dalle reti di pagamento al metaverso. Solana è una blockchain su cui vale la pena investire oggi.

Velocità

La blockchain Solana è costruita per essere una blockchain veloce e a basso costo che consente innovazioni impossibili da eseguire su blockchain come Ethereum (ETH 13,78%), costruite con meccanismi di proof of work (presto proof of stake) che scambiano la velocità con la sicurezza e la stabilità. Dato lo status relativamente nuovo di Solana e la sua crescita esplosiva negli ultimi nove mesi, ci sono state difficoltà di crescita come interruzioni e transazioni lente, ma anche metriche di crescita impressionanti.

Portafogli attivi giornalieri: passati da 354.000 un anno fa a 1,1 milioni all’inizio di giugno 2022.

Trasferimenti di token Solana: con una media di circa 3,5 milioni al giorno dall’inizio di aprile 2022.

Programmi attivi giornalieri: sono passati da 67 un anno fa a 1.068 il 2 giugno 2022.

Come viene utilizzato Solana

Ciò che attira maggiormente l’attenzione su Solana è la sua vasta collezione di token non fungibili, o NFT. Gli sviluppatori sono stati in grado di costruire rapidamente progetti NFT e di utilizzarli per finanziare qualsiasi cosa, dall’arte ai progetti di metaverso costruiti su Solana. Ma c’è molto da fare oltre agli NFT, se vuoi saperne di più clicca qui e scopri cos’altro c’è da sapere.

Esistono importanti applicazioni di finanza decentralizzata, come Raydium, che consentono agli utenti e ai progetti di fornire liquidità di mercato a compratori e venditori per centinaia di token, spesso associati a progetti NFT. Solana Pay è un livello di pagamenti che utilizza la blockchain Solana e un token come Solana o anche USDC, che è una moneta stabile ancorata al dollaro statunitense, cioè destinata a mantenere il valore di un dollaro nel tempo.

Su Solana si stanno costruendo diversi progetti di metaverso e questo potrebbe essere il luogo dove guardare per il futuro della tecnologia di metaverso. Le transazioni veloci e a basso costo di Solana renderanno possibili transazioni per piccoli importi in dollari, aprendo la possibilità di vendere più beni o servizi digitali nel metaverso rispetto a quanto potrebbe essere disponibile su una blockchain come Ethereum, dove i costi di transazione possono andare da pochi dollari a centinaia di dollari solo per acquistare un oggetto.

Dolori di crescita per Solana

Il problema principale di Solana è rappresentato dalle interruzioni e dagli attacchi dei bot che hanno colpito la rete. Questo ha reso le prestazioni effettive molto più lente rispetto alle teoriche 50.000 transazioni al secondo, e a volte Solana è stato inutilizzabile. Il team di sviluppo sta correggendo da mesi diversi bug negli aggiornamenti con i validatori.

Sebbene si tratti di preoccupazioni molto serie, non sono inaspettate. Ethereum ha avuto problemi simili all’inizio della sua esistenza, tra cui un hacking da 3,6 milioni di Ether nel 2016 e fork quando gli attacchi DoS hanno colpito la blockchain. Solana è cresciuta fino a raggiungere migliaia di transazioni al secondo in tempi record, il che ha causato problemi di crescita. Penso che queste sfide tecniche saranno risolte col tempo, ma è improbabile che Solana esegua decine di migliaia di transazioni al secondo nel prossimo futuro, come alcuni avevano sperato.

Il futuro della blockchain

Se si pensa che la tecnologia blockchain sconvolgerà molti settori e che le blockchain più utilizzate saranno veloci e a basso costo, Solana è un probabile vincitore. Ci sono ancora molti bug da correggere e problemi di prestazioni da risolvere, ma gli sviluppatori hanno scelto Solana a un ritmo rapido e gli investitori stanno riversando denaro nell’ecosistema, rendendo questa criptovaluta una moneta su cui scommettere. (nota stampa).