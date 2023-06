Agguato in Puglia, 43enne ucciso con due colpi di pistola

BARI – Omicidio nella notte a Bari. Alle 2 i carabinieri, in seguito a una richiesta di intervento da parte del 118, sono intervenuti in un palazzo di via Napoli, per la morte di un 43enne già noto alle forze di polizia, che è stato raggiunto da due colpi di pistola.

L’uomo è morto durante il tentativo di rianimazione del personale medico.

Oltre al magistrato che dirige le indagini è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei carabinieri per eseguire un sopralluogo. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento e risalire all’autore dell’omicidio sono in corso. Lo riporta l’agenzia Ansa.