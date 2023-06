Basilica di Siponto, magia nella cripta con l’installazione artistica “Animae”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Da questa sera (ieri N.d.R.) nella cripta della Basilica di Siponto è possibile ammirare l’installazione artistica “Animae; sulla via sacra di San Michele Arcangelo” realizzata dal duo artistico Quiet Ensemble.

Nell’installazione, le tracce del passato prendono vita, attraverso un gioco di luci.

Accompagnano questa danza luminosa i suoni, che emergono dall’installazione come sussurri evanescenti. “Animae; sulla via sacra di San Michele Arcangelo” invita il visitatore a immergersi in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, a scoprire le tracce lasciate dai pellegrini che, con devozione e speranza, hanno percorso il cammino sacro.