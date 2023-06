Carlo Pellegatti: “Silvio Berlusconi è stato un maestro, ecco perchè”

In questa intervista esclusiva, il giornalista sportivo del Milan Carlo Pellegatti ci ha parlato del suo ricordo dell’ex Presidente Silvio Berlusconi, del suo Milan tra addii importanti e possibili nuovi arrivi e della rivalità stracittadina con l’Inter.

Ci sembra giusto iniziare con un saluto e un tributo a Silvio Berlusconi, colui che è stato il presidente più vincente del Milan e del calcio italiano. Che ricordi hai di lui? C’è un aneddoto che ci vuoi raccontare?

E forse del calcio mondiale… Silvio Berlusconi è stato un maestro, un maestro per me che ho avuto la fortuna di lavorare a Mediaset. Perché allora, soprattutto all’inizio, quando non era ancora impegnato con l’attività politica, seguiva personalmente tutte le trasmissioni, ci correggeva, ci faceva migliorare già come un maestro di professione e già come maestro di giornalismo. Non tanto sul contenuto del pezzo ma più nella forma.

Ti faccio un esempio che può servire: quando si andava in telecronaca, viene naturale dire “Ecco c’è il Milan e l’Inter. Nel Milan manca questo e questo, all’Inter questo e questo..” lui non voleva, diceva parliamo dei presenti, esaltiamo quelli che ci sono perché se no se incominciamo a dire che mancano tutti questi giocatori lo spettacolo scema.

Un altro un piccolo particolare era il guardarlo sempre negli occhi. Quando ci si siede davanti all’interlocutore per un’intervista, proprio per non metterlo a disagio, non si dovrebbe incominciare a guardare i taccuini mentre lui parla, e anche a me personalmente, quando parlo con qualcuno, che magari è distratto perché sta pensando all’altra domanda a qualcos’altro, è una cosa che mi irrita. Quindi, questi sono i ricordi, i complimenti che mi ha fatto, soprattutto quello di dire che sono sempre stato un valore aggiunto per il Milan… Però come noti, ho la voce alta, perché Silvio Berlusconi è un amante della vita, è un entusiasta, la voce affranta non gli sarebbe piaciuta.

Rimanendo in tema di addii importanti, a breve inizierà il calciomercato e di questo nel Milan se ne occupava la coppia Maldini-Massara. Ci puoi dire la tua su questa vicenda?

È una settimana ricca di traumi, questa, anche inaspettati. Chiaramente non c’è minimamente da paragonare le due cose, però, a suo modo, anche perdere Paolo Maldini è stato un trauma. C’erano delle divergenze già da tempo che erano state superate per il bene del Milan con la coesione giusta. Forse le ultime divergenze sulla filosofia del prossimo calciomercato ha fatto precipitare le cose. Chiaramente, il tifoso del Milan è rimasto scioccato perché Paolo Maldini non era solamente il responsabile del mercato in questa fase storica insieme a Ricky Massara.

Paolo avrebbe festeggiato 70 anni di un Maldini al Milan, visto che Cesare ha cominciato nel ’54, quindi è stato uno shock. Io posso dire solamente che adesso faccio il tifo per quelli che ci sono oggi. Perché se dovessi, per questioni di principio, tifare contro perché vorrei sempre Paolo Maldini, vorrebbe dire tifare contro il Milan. Mi mi auguro quindi che questi siano bravissimi e comprino grandi giocatori e facciano un grande Milan. Perché sopra a tutto c’è sempre il Milan, ovviamente.

E se ci fossi tu nel quadro dirigenziale ci fai tre nomi, uno per reparto, su cui secondo te il Milan dovrebbe puntare per la prossima stagione.

Ti faccio tre nomi che non verranno probabilmente ma ti dico Marcus Thuram, che deve dare una risposta e lui mi piacerebbe. Mi piacerebbe sulla fascia destra o sinistra un giocatore veloce come Sinisterra del Leeds. Anche se adesso sembra un po’ più lontano, a me sarebbe piaciuto anche Loftus-Cheek. Questi sono i 3 nomi, chiaro che anche Milinkovic-Savic come numero dieci, sarebbe stato il massimo. Però mi piacerebbe che anche mio cavallo vincesse L’arco di Trionfo, ma….

Rimanendo sempre in ambito calciomercato, ipotizzando un post-Pioli, noi ti facciamo tre nomi di tre allenatori per una possibile panchina, ci dici la tua? Quelli che ti diciamo noi sono Sarri, Italiano e De Zerbi.

Non entro in questa cosa perché Pioli sarà l’allenatore del prossimo anno, quindi ce lo gustiamo. Dovesse venire uno di questi tre allenatori vuol dire che Pioli non è andato bene e ovviamente mi dispiacerebbe. Quindi, io mi auguro che il Milan vada avanti con Pioli, poi gli altri non lo so. Dei tre, forse la figura più curiosa è quella di De Zerbi.

Per un prossimo futuro, Ibra ha dato l’addio al calcio giocato, secondo te potrebbe intraprendere la strada dell’allenatore? E se sì, ce lo vedresti sulla panchina del Milan?

No, sulla panchina del Milan no, ma club manager a Milanello per tenere il trait d’union tra società e squadra, con Pioli ovviamente responsabile. Mi piacerebbe molto. Adesso vuole prendersi un periodo sabbatico, ma a me piacerebbe tanto. Io sono un innamorato calcistico di Ibrahimovic.

fonte