Dance elettronica, un manfredoniano tra i DJ più cercati sul web

MANFREDONIA (FOGGIA) – L’electronic dance music (conosciuta anche come EDM, musica dance, club music, o semplicemente dance), è una vasta gamma di generi musicali elettronici a percussione creati soprattutto per discoteche, rave e festival. L’EDM è generalmente creata per essere riprodotta dai disc jockey (DJ) che creano una selezione di tracce senza soluzione di continuità, chiamato mashup, che si susseguono senza interruzione da una registrazione ad un’altra.

I produttori EDM eseguono anche la loro musica dal vivo in un contesto di un concerto o di un festival, in ciò che qualche volta viene chiamato un live PA. Nel Regno Unito e in Europa continentale, l’EDM è più comunemente chiamata “musica dance” o semplicemente “dance”.

Alla fine degli anni ottanta e all’inizio degli anni novanta, in seguito all’emergere della musica rave, delle radio pirata e un aumento di interesse per la cultura club, l’EDM acquisì popolarità mainstream in Europa. Durante la metà e la fine degli anni novanta, nonostante il successo iniziale di un certo numero di gruppi negli Stati Uniti, l’accettazione della cultura dance non era universale, e i media mainstream rimasero ostili alla musica. (fonte wikipedia)

Nell’elenco dei migliori disc jockey di musica dance elettronica più cercati sul web, secondo quanto riportato dal sito fai.informazione.it,c’è Carlo Zerulo Dj (Manfredonia, Italia).

Carlo Zerulo Dj, all’anagrafe Carlo Zerulo, sipontino doc, attualmente uno dei disc jockey pugliesi più seguiti, nasce artisticamente nel 2004-2005 ed il suo cammino verso la musica prende le mosse sin da bambino. In consolle e nelle sue produzioni, Zerulo si fa apprezzare per il suo mix fatto di suoni diversi che spaziano dall’Electronic Dance Music, all’Electro House, Progressive House e Deep House.