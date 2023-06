Dilemma democratico (II)

(II continua) Il segretario del maggior partito di opposizione, che rivendichi la sua vicinanza alla classe lavoratrice, non partecipa ad una manifestazione organizzata da altri sulla precarietà, la organizza e invita chiunque ne condivida la piattaforma.

Questo, se non vuole opportunamente subire l’accusa di sudditanza politica. Vero è che avrebbe lui per primo, anche il compito di favorire le alleane e le occasioni di contatto e confronto politico con l’esterno, ma non certo rinunciando alla sua preminenza, altrimenti pare vittima della sindrome di Stoccolma, e la controprova è evidentissima.

Una identica manifestazione organizzata dalla stessa Schlein, con ospiti del terzo polo o anche senza, ma con interventi di rappresentanti della stessa minoranza libdem, non esiste né in cielo e né in terra avrebbe visto il coinvolgimento di un solo rappresentante del movimento stellato. Quest’ultimo, infatti, tratta con chiunque posti di potere, come è risultato evidente dalle varie esperienze governative della passata legislatura, ma anche di questa con il presidente Meloni, ma non tratta sui principi e sulle politiche, anche se ondivaghi.

A torto o a ragione, perché ne va della sua ragion d’essere e della sua stessa ricercata supremazia.

Questo può anche apparire contraddittorio ma non è lo affatto, perché serve a dimostrarla nei fatti all’interno del sistema politico, in perfetto contrasto con il Partito democratico. La tesi di fondo del movimento è semplice. In futuro posso anche cambiare idea e lo farò senza dubbio, ma ora la mia posizione è questa, prendere o lasciare.

Qualunque negoziato o compromesso viene giudicato un cedimento o rinuncia alla propria purezza ed una assimilazione alla restante politica giudicata poco meno che corrotta.

A questo punto esplode in tutta la sua crudezza il dilemma del partito fondato da Prodi e che attiene alla sua concezione di fondo e alle ragioni della sua nascita, cioè rappresentare tutti i riformatori italiani in un unico grande partito di sinistra. Per farlo, si rese necessario tentare di ammodernare il sistema attraverso un percorso istituzionale, magari anche lungo, ma che favorisse maggiormente la governabilità partendo dal basso.

Cioè modificando prima la legge elettorale e poi proseguendo con i necessari aggiustamenti della carta, visto che sembrava fosse il sistema più semplice, anche se in teoria sarebbe stato meglio il contrario.

Il progetto originario, quindi, preconizzava un paese in cui maggioranza ed opposizione sarebbero state destinate ad un partito conservatore da una parte, ed un partito riformista dall’altro, di cui il partito democratico sarebbe stato l’unico rappresentante. Cioè, attraverso la fusione delle istanze del lavoro così come fino ad oggi si è strutturato ed esiste concretamente, con quelle della piccola borghesia.

A questo disegno si è sempre opposto, ma proprio sin dall’inizio, un blocco sociale rappresentato dalla sinistra minoritaria, che con alterne fortune ne ha di volta in volta scardinato le speranza.

Non è mai stato un problema personale, come le varie figure di D’Alema o Bersani o Bindi, potrebbero lasciar credere, ma proprio politico.

Il blocco sociale a cui questa parte fa riferimento è rappresentato dai lavoratori della grande azienda che ormai non esiste più, perché, nel bene e nel male, l’industria italiana si è frammentata in milioni di aziende, che proprio grazie alla loro minima dimensione, meglio si sono adattate alle esigenze della modernità.

Qualcuno direbbe che la colpa è assolutamente del sindacato italiano e che il danno è gravissimo perché un giusto sistema paese deve annoverare fra le sue fila sia piccole, che grandi aziende in egual misura, ma questo è, e per cambiare ci vorranno generazioni.

La più grande industria italiana, cioè la Fiat è ormai francese ed in Italia mantiene solo linee di produzione più che marginali. Vivo Marchionne, forse sarebbe andata diversamente, ma non è poi così sicuro, visto le enormi difficoltà che ha sempre registrato. Tra l’altro, posto che le pochissime grandi aziende sono tutte ubicate a nord, i rispettivi lavoratori preferiscono di gran lunga rivolgersi alla lega piuttosto che alla sinistra.

Anche a volerne recuperare i pochi voti, significa automaticamente perdere quelli della piccola e media impresa, che saranno pure precari e sfruttati, ma sono tanti e vogliono risposte concrete. Non è alzando l’età pensionabile e qualche euro in più in busta paga come fa la lega che li convinci, poiché hanno ben altro di cui lamentarsi.

Tornando all’oggi, l’idea di mettere dalla stessa parte politica la piccola e numerosissima impresa, con i suoi stessi lavoratori non è un’idea malsana, anche se altri potrebbero ritenere il contrario.

L’alternativa è di pretendere di mettere assieme Cipputi, lo stesso Marchionne o Totti o il grande commis di stato (tutti formalmente lavoratori),con le esigenze dell’impiegata del supermercato o del rider delle pizze a 1200 euro al mese se gli va bene, cioè la stragrande maggioranza della forza lavoro italiana. Però sono opinioni.

Nei fatti il progetto è giunto ad un punto critico. O si va avanti nell’idea di fondo, che pure ha avuto successo in passato con i vari Veltroni, Prodi, Renzi, cioè le uniche volte in cui la sinistra è risultata vincente e che di volta in volta è stata bersagliata dal Tafazzi di turno, o il sistema andrà definitivamente in pezzi.

Questa idea di partito, cioè, deve per necessità logica associarsi ad una legge elettorale di tipo maggioritario. L’occasione è il progetto di una legge elettorale a due turni, che pure il governo attuale non sembra disdegnare e che probabilmente a fine legislatura proporrà al parlamento.

In realtà, non esistono leggi elettorali giuste o sbagliate, pessime o splendide.

Sono strumenti della democrazia perfettamente neutri, possono assicurare una maggiore governabilità o maggiore rappresentatività, con tutte le gradazioni intermedie, ma non possono fare altro.

Se si perde, non è perché la legge è sbagliata, è perché si è preso meno voti. Non esiste una legge elettorale che ne dia di più a chi ne prende meno, come non avrebbe senso stabilire nel calcio, che vince chi fa meno goal. Chiunque sostenga il contrario contrasta la scienza del diritto, che potrà piacere o meno, è comunque una scienza. Da sempreuna qualsiasi maggioranza dell’esecutivo scende nei sondaggi perché governare è un pesante fardello, e tenta di recuperare cambiando la legge elettorale a fine legislatura. Naturalmente perde lo stesso e si lamenta della scarsezza dello strumento che egli stesso ha votato in parlamento. Si potrebbe fare a questo punto una cronistoria delle leggi elettorali e ci vorrebbe troppo tempo, ma è quasi certo che questa è l’ultima occasione.

Il Partito democratico deve decidere se mantenere lo stesso iniziale disegno politico di supremazia sulla sinistra e sui riformisti e mirare ad una chiarificazione del sistema. Cioè attraverso una legge elettorale maggioritariacapace di assegnare un chiaro mandato popolare, sulla scorta di un preciso programma politico e prima delle elezioni, oppure si torna al passato, o meglio ognuno per sé e Dio per tutti.

Un sistema che assicuri la maggiore rappresentanza e ognuno vota il partito più vicino, sulla base della propria ideologia e delle appartenenze di categoria.

Una volta in parlamento farà come gli pare e quello che ritiene più opportuno.

Il Partito Democratico avrà definitivamente fallito, e la sinistra si sbriciolerà in tantissimi partitini, che tutti assieme pungeranno compatti la destra, secondo la metafora Bettinottiana di Guzzanti, perché non esiste un sistema migliore o peggiore, è solo questione di scelte.

A cura di Lorenzo D’Apolito, giugno 2023