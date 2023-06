Gradinata Est Manfredonia: “Il Donia deve giocare al Miramare”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Rompiamo Il silenzio di queste settimane per chiarire una situazione che ci preoccupa e preoccupa tutta la tifoseria sipontina. Il Manfredonia si appresta a disputare il prossimo campionato nazionale di serie D , con delle ottime ambizioni ma come tutti sappiamo questa città non ha ancora lo stadio agibile. In data 9 giugno 2023 i tecnici della LND hanno effettuato un sopralluogo dal quale sono emerse delle criticità ai fini dell’agibilità dell’impianto.

Il presidente Di Benedetto, qualche giorno fa, ha pubblicamente dichiarato la volontà di eseguire i lavori richiesti dai tecnici al fine di poter poi proseguire con la programmazione della stagione e l’iscrizione al campionato. Questa opzione però non sarà possibile in quanto il Comune di Manfredonia con la determinazione n.853 del 16/06/2023 (pubblica e visibile a tutti) ha di fatto certificato che la S.S.D.Manfredonia Miramare a.r.l. è legittimamente concessionaria dell’impianto.

Dunque la strada è una ed una sola : la Manfredonia Miramare DEVE effettuare quanto prima i lavori necessari ad ottenere l’agibilità e poter consentire al Manfredonia Calcio di programmare la stagione.

Chiediamo con serenità ma fermezza che ognuno faccia il suo per consentire al popolo sipontino di vivere con passione l’amore per la propria squadra”. Lo riporta una nota di Gradinata Est Manfredonia.