Neonato di 2 mesi muore al Gemelli: era stato trasferito da Foggia

FOGGIA – Era stato trasferito da Foggia al Gemelli al reparto di terapia intensiva pediatrica in un disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo però per il piccolo di appena 2 mesi di vita non c’è stato nulla da fare. Tragedia al Gemelli dove un neonato è morto dopo essere stato elitrasportato dal capoluogo della Capitanata.

I medici del reparto – un’eccellenza in Italia – hanno fatto di tutto per provare a salvargli la vita. Purtroppo però troppo gravi erano le sue condizioni e a nulla sono valsi i tentativi.

Cosa è successo saranno le indagini ad appurarlo. Secondo quanto riportato da Corriere della Sera e Messaggero la procura di Roma ha aperto un’indagine: disposta l’autopsia che verrà eseguita al Policlinico Gemelli. Per competenza l’indagine sarà trasferita a Foggia, dove sono successi i fatti.

Nel dettagli, secondo quanto riportato dai due quotidiani ci sarà da verificare la versione della madre che ha riferito di averlo fatto visitare a seguito di alcuni movimenti strani con la testa. A Foggia le condizioni sono state accertate gravi e da qui si è deciso il trasporto al Gemelli. Lo riporta il sito romatoday