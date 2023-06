Neonato trasferito da Foggia morto al Gemelli: procura apre fascicolo

FOGGIA – La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul caso di un neonato di due mesi morto per cause ancora da chiarire.

Tra le ipotesi anche che il piccolo sarebbe stato scosso con violenza fino a riportare gravi lesioni.

Il piccolo è deceduto al Policlinico Gemelli dove era stato trasferito da Foggia in un tentativo disperato di salvargli la vita.

Per il neonato disposta l’autopsia: servirà ad accertare le cause della morte. Per ora una ipotesi agghiacciante.

I sospetti sono ora concentrati sulla mamma (separata dal papà), anche se per ora non risultano iscrizioni sul registro degli indagati nell’indagine avviata dal pm Maria Gabriella Fazi. La donna, residente in Puglia, si era rivolta ad un ospedale nel foggiano col piccolo in braccio già in gravi condizioni: “Ho fatto un movimento involontario a causa del vento. Aiutatemi”, avrebbe detto lasciando stupefatti i medici.

A giorni l’indagine potrebbe essere trasferita a Foggia per competenza territoriale. Nel frattempo il pm Fazi ha incaricato il professore Luigi Cipolloni dell’istituto di medicina legale de La Sapienza di svolgere l’esame autoptico. L’autopsia dovrebbe essere eseguita nella giornata di domani. Non va escluso, nel caso dovesse essere confermata la morte violenta, che la donna abbia potuto coprire qualcun altro. Lo riporta il sito canaledieci.it