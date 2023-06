Ossigeno finito, quasi nulle le speranze per il sommergibile Titan

BARI – Sono passate troppe ore da quando si sono persi i contatti con il sommergibile Titan, disperso tre giorni fa durante una visita sottomarina al relitto del Titanic sul fondo dell’oceano Pacifico. Anche dovesse essere rintracciato, d’ora in poi, è pressochè certo che le 5 persone che viaggiavano dentro il somergibile non possano essere più in vita.

Le ricerche continuano senza sosta (è arrivata anche una nave dalla Francia con uno speciale robot subacqueo a bordo), ma le speranze di un possibile salvataggio si sono ormai affievolite. A bordo, per partecipare ad una visita ravvicinata al relitto del Titanic, c’erano cinque uomini. Uno di loro, Stockon Rush, è americano ed è il pilota nonchè proprietario della compagnia OceanGate Expedistions che ha organizzato il viaggio. Poi c’erano un cittadino britannico, due cittadini anglopakistani (padre e figlio) e un cittadino francese. Prendere parte a questa escursione costava 250 mila dollari a persona.

CHI SONO LE PERSONE A BORDO

Aveva deciso di regalarsi questa esperienza Shahzada Dawood, uomo d’affari pakistano, che era salito sul sommergibie insieme a suo figlio Suleman. Stessa scelta per il miliardario inglese Hamish Harding, che lo scorso anno è andato nello spazio con la Blue Origin di Jeff Bezos. A bordo anche l’esploratore francese Paul-Henry Nargeolet di 76 anni, pilota di sommergibili ma anche grande esperto del Titanic.

Prima del viaggio gli esploratori avevano firmato una liberatoria in cui era descritta la pericolosità del viaggio ed era citata anche la possibilità di perdere la vita. I contatti con il sommergibile si sono persi un’ora e 45 minuti dopo l’inizio della discesa. Il relitto del Titanic si trova a 3.810 metri di profondità nell’oceano Pacifico al largo di Terranova, in Canada.

LA VISITA AL RELITTO

Il viaggio per visitare il relitto dura complessivamente 8 giorni (4 giorni di andata e 4 di ritorno sulla nave ‘madre’). La spedizione del sommergibile negli abissi invece, ha una durata più breve, di circa 8-10 ore. L’equipaggio che ora risulta disperso è partito venerdì scorso da St. John’s di Terranova in Canada a bordo della nave madre rompighiaccio Polar Prince: il sommergibile, arrivati a 600 chilometri dalla costa, si è poi immerso nell’Oceano Atlantico e raggiungere il luogo in cui è affondato il Titanic: i contatti con la Polar Prince sono stati persi domenica mattina, un’ora e 45 minuti dopo l’inizio della discesa verso il fondo del mare. La discesa per arrivare al relitto doveva durare in tutto due ore.

Il sommergibile Titan è lungo circa sette metri: a differenza di un sottomarino, è in grado di raggiungere una maggiore profondità ma è molto meno sicuro e dispone di meno potenza.

