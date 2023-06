Trovato con machete in un armadio a muro. “Il fatto non sussiste”, assolto 51enne di Mattinata

Foggia/Mattinata – “Il fatto non sussiste“. Con recente sentenza del Tribunale di Foggia, II sezione penale, giudice dr. Aldo Marcaccio, un 51enne (classe 1972) nativo di San Giovanni Rotondo, ma residente a Mattinata, P.A.P., è stato assolto dall’accusa di detenzione illegale di un machete.

I fatti

Nel novembre 2020 personale di PG Elitrasportato “Cacciatori Puglia” e della locale Stazione di Mattinata eseguirono una perquisizione nell’abitazione di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ed all’esito operavano il sequestro di un Machete (coltello di cm 71 complessivi di lunghezza, con fodero in pelle) detenuto all’interno della stanza destinata a camera da letto, in un armadio a muro.

Le indagini. Uomo già sottoposto alla sorveglianza speciale

La procura di Foggia ha quindi avviato un procedimento penale per omessa denuncia all’autorità del possesso di armi (art. 667 c.p., aggravato dalla recidiva e dalla condizione di soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. ex art. 71 d.lgs. 159/2011)

La difesa

Il legale, avv. Matteo Troiano, ha proceduto con il rito alternativo Abbreviato condizionato all’acquisizione di documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi del ritrovamento dell’oggetto, facendo rilevare che l’oggetto sequestrato non costituisce arma propria, bensì “impropria”; che di questa tipologia di arma costituisce reato contravvenzionale solamente il porto e non la mera detenzione, e che nello specifico, viste le caratteristiche costruttive dell’oggetto (con fodero in pelle, ornamento ecc) si trattava di oggetto avente carattere ornamentale.

La difesa ha altresì rilevato la non corretta contestazione delle aggravanti trattandosi di reato contravvenzionale.

Il Tribunale, in accoglimento delle tesi difensive, e sulla scorta della pacifica giurisprudenza di Cassazione ha emesso sentenza di piena assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste” disponendo altresì la restituzione all’avente diritto dell’oggetto sequestrato.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it