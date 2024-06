L’incrocio di “San Matteo” è tristemente famoso per essere teatro di numerosi incidenti, nonostante i numerosi tentativi di migliorare la sicurezza stradale nella zona. Le autorità locali hanno più volte sollecitato interventi strutturali, come l’installazione di semafori o la costruzione di rotatorie, per ridurre il rischio di collisioni. Tuttavia, finora, le misure adottate non sono state sufficienti a prevenire ulteriori tragedie. Al momento, non si conoscono ancora le condizioni dei feriti coinvolti nell’incidente odierno. Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per estrarre le persone dalle lamiere contorte delle vetture e prestare loro le prime cure. Gli operatori del 118 hanno dichiarato che la priorità è stabilizzare i feriti e trasportarli quanto prima agli ospedali più vicini, dove potranno ricevere le cure necessarie.

La Polizia sta effettuando i rilievi del caso per determinare la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una mancata precedenza, ma non si escludono altre cause, come l’eccessiva velocità o un malfunzionamento dei veicoli. Gli inquirenti stanno esaminando le tracce lasciate sull’asfalto e ascoltando eventuali testimoni presenti al momento dello scontro.

A causa dell’incidente stradale risulta temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 272 “Di San Giovanni Rotondo”, al km 6,500 a San Severo (Foggia). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.