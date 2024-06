Cinque conferme per Franco Cinque. L’allestimento dell’organico del Manfredonia per la seconda partecipazione consecutiva al campionato di Serie D parte nel segno della continuità. Dopo il rinnovo della fiducia al direttore sportivo Livio Scuotto e al tecnico Franco Cinque, la prossima settimana saranno annunciati i primi calciatori che continueranno a giocare al “Miramare”. Negli ultimi giorni, il direttore sportivo dei sipontini ha trovato un accordo con il capitano Dramane Konaté e Francesco Forte per la difesa, con il centrocampista Mirko Giacobbe, miglior marcatore del Donia nella scorsa stagione con sette reti e cinque assist, e con gli attaccanti Paolo Carbonaro e Luigi Calemme. Questi cinque giocatori di grande esperienza saranno ancora a disposizione di Franco Cinque e, salvo colpi di scena, difenderanno i colori biancocelesti anche nel prossimo campionato di Serie D. La dirigenza sipontina punta a fare un salto di qualità e a rimanere costantemente nella parte sinistra della classifica, dopo aver ottenuto la salvezza diretta nella scorsa stagione da matricola.

Nel frattempo, Scuotto sta lavorando al mercato in entrata, con particolare attenzione al reparto avanzato. È praticamente impossibile arrivare a Domenico Maggio, che sarà probabilmente confermato a Siracusa, dove ha vinto i playoff del girone I ed è stato capocannoniere del raggruppamento più a sud d’Italia. Anche Tato Diaz, reduce da una stagione in chiaroscuro con il Barletta, sembra lontano dal Manfredonia. Due piste restano percorribili: Peppe Lopez del Molfetta, protagonista con i sipontini della vittoria del campionato di Eccellenza 2022-2023, e Isaac Prado, il 28enne brasiliano che ha giocato a Gravina e Matera nelle ultime due stagioni.

Buone notizie arrivano infine dal fronte “Miramare”. Il Manfredonia ha ottenuto un primo parere intermedio favorevole dalla Commissione Provinciale per il Pubblico Spettacolo sull’agibilità della Tribuna Centrale e della Gradinata Est, e la verifica di conformità delle nuove misure del rettangolo di gioco ai fini dell’omologazione.

Lo riporta telesveva.it