Mattinata: maiali in galleria provocano incidenti con le auto - Fonte: Foggiatoday.it

Un gruppo di maiali, di non conosciuta provenienza, è entrato all’interno della galleria Monte Saraceno di Mattinata verso le ore 08:30, con conseguente incidente causato dallo scontro con delle autovetture in transito.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale dell’Anas per la circolazione e la viabilità.

Seguono aggiornamenti.