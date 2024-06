VASTO. Sono stati ritrovati nelle campagne di Poggio Imperiale i mezzi agricoli rubati circa 10 giorni fa in un’azienda agricola di contrada Ramignano a Cupello.

Si tratta di due trattori gommati John Deere e un mezzo cingolato New Holland TK sul rimorchio con dietro una trincia Berti, che insieme ammontano ad un valore di circa 150mila euro. Ingente dunque il danno per il legittimo proprietario che ne è tornato in possesso grazie ai carabinieri di Cupello che tempestivamente si sono attivati per le ricerche diramando le segnalazioni in tutta Italia.

Dai colleghi del foggiano è arrivata così la notizia del ritrovamento dei mezzi che sono in ottime condizioni.

Si ipotizza che i ladri, dopo averli rubati, abbiano viaggiato durante la notte percorrendo strade interne.

Lo riporta vastoweb.com