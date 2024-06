Turetta: "Giulia voleva andare avanti senza di me, così l'ho uccisa'

Filippo Turetta, giovane accusato della tragica morte di Giulia Cecchettin, ha raccontato nel dettaglio la drammatica notte dell’ultimo incontro con la ragazza. La sua confessione, resa al sostituto procuratore Andrea Petroni il primo dicembre scorso e diffusa dalla trasmissione Quarto Grado di Rete4, getta luce sugli eventi che hanno portato alla fine di Giulia.

Nel verbale dell’interrogatorio, Filippo ripercorre la storia con Giulia e gli eventi che hanno segnato la loro relazione. “Ci siamo messi insieme nel gennaio 2022,” ha iniziato Turetta, “e abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto. C’era stata una piccola crisi nel marzo 2023, ma dopo due settimane siamo tornati insieme.”

Quella fatidica sera, i due avevano trascorso del tempo insieme al centro commerciale “La Nave De Vero” di Marghera. Avevano fatto shopping e cenato insieme, cercando di ricostruire una normalità che stava sfuggendo di mano. Filippo ricorda di aver cercato di rendere la serata speciale, ma tutto è cambiato una volta tornati verso casa di Giulia.

“Erano circa le 23 quando siamo tornati verso casa di Giulia,” continua Filippo. “Ci siamo fermati in un parcheggio a Vigonovo per non farci vedere. Era successo altre volte, ed era d’accordo.” Il giovane aveva con sé un piccolo zainetto contenente dei regali che aveva comprato per Giulia: una scimmietta di peluche, una lampada piccolina, e un libretto illustrato intitolato “I mostri si lavano i denti.”

Turetta ricorda di aver cercato di dare questi regali a Giulia, ma lei si è rifiutata di prenderli. “Abbiamo iniziato a discutere,” ha raccontato Filippo. “Mi ha detto che ero troppo dipendente, troppo appiccicoso. Mi ha detto che voleva andare avanti con la sua vita, che stava creando nuove relazioni e che si stava sentendo con un altro ragazzo, Eric.”

Sentirsi dire queste parole ha scatenato in Filippo una reazione emotiva intensa. “Ho urlato che non era giusto, che avevo bisogno di lei,” ha confessato. “Le ho detto che mi sarei suicidato se mi avesse lasciato.” Giulia, decisa e stanca di quella situazione, ha risposto in modo netto che non sarebbe mai tornata con lui.

Secondo il racconto di Filippo, Giulia è poi scesa dalla macchina, gridando: “Sei matto, vaff…, lasciami in pace”. Queste parole sono risuonate come una sentenza definitiva nelle orecchie di Filippo, già in uno stato di grande turbamento.

La storia di Filippo e Giulia era iniziata come molte altre: con entusiasmo e amore. Tuttavia, col passare del tempo, sono emersi problemi e incomprensioni. La mini crisi del marzo 2023, a detta di Filippo, sembrava superata, ma evidentemente aveva lasciato cicatrici profonde. Giulia, che nel frattempo stava cercando di costruirsi una nuova vita, non vedeva più un futuro con Filippo, cosa che lui non riusciva ad accettare.

La tragica fine di Giulia ha scosso la comunità locale e ha sollevato un dibattito sulla violenza di genere e sulle dinamiche delle relazioni tossiche. Le dichiarazioni di Filippo hanno fatto emergere quanto sia importante riconoscere e intervenire in situazioni di dipendenza emotiva e abuso psicologico.

Gli amici e i familiari di Giulia hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per quanto accaduto. Molti di loro non immaginavano che la relazione tra Giulia e Filippo potesse degenerare in un simile dramma. Questo caso ha anche sottolineato l’importanza di avere un sistema di supporto forte e accessibile per chiunque si trovi in una situazione di violenza o abuso.

La vicenda di Giulia e Filippo evidenzia l’importanza del supporto psicologico nelle relazioni problematiche. Molte persone sottovalutano i segnali di una relazione tossica, fino a quando non è troppo tardi. La prevenzione e l’educazione sulle dinamiche delle relazioni sane sono fondamentali per evitare tragedie simili.