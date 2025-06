Bari, rapina di gruppo in piazza Cesare Battisti: dieci giovani accerchiano e derubano un ragazzo

Bari – Un episodio di cronaca si è verificato nella serata di sabato in piazza Cesare Battisti, nel cuore di Bari.

Secondo quanto ricostruito, una banda composta da circa dieci persone avrebbe accerchiato e minacciato un giovane di 31 anni, portandogli via il portafoglio con bancomat e 5 euro, oltre al telefono cellulare.

L’episodio si sarebbe consumato intorno alle 23:30, in un’area che, come più volte denunciato dai residenti, dopo le ore serali si trasforma in un luogo poco sorvegliato e soggetto a episodi di microcriminalità.

Tutti i sospettati sembrano essere di nazionalità straniera, anche se le indagini condotte dai carabinieri del nucleo Radiomobile sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio.

Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La vittima ha riportato uno stato di shock ma non sembra aver subito ferite gravi.

Lo riporta antennasud.it