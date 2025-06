Nuovi dubbi sul caso Poggi. Una registrazione tra un ex maresciallo e un ex dirigente dell’Asm riaccende l’attenzione sulla testimonianza chiave dell’operaio: “Ha detto la verità, poi lo hanno fatto tacere”.

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna a far discutere. Un audio inedito registrato nel luglio del 2022, e reso noto in queste ore dal quotidiano Il Tempo, riporta al centro dell’inchiesta il nome di Marco Muschitta, l’operaio dell’Asm di Vigevano la cui testimonianza nel settembre 2007 fu prima ritenuta importante, poi ritrattata, infine archiviata come inattendibile. Ma il contenuto della conversazione, intercorsa tra l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto e l’ex dirigente dell’Asm Alfredo Sportiello, potrebbe riscrivere alcune certezze investigative consolidate nel tempo.

Nell’audio, Sportiello si esprime con affermazioni pesanti:

“È un quaquaraquà, non è un uomo… sicuramente l’hanno minacciato… per via di quelle due ragazze lì, è sicuro… poi magari gli hanno dato anche dei soldi per stare zitto”.

E ancora:

“Ha visto quella ragazza con la bici da donna, non se l’è inventata. Alle 9, 9.30 del mattino lui era lì e ha visto tutto”.

Parole che rimettono in discussione la ricostruzione giudiziaria secondo cui Muschitta avrebbe mentito, inventandosi la presenza di una donna bionda in bicicletta vicino alla villetta di via Pascoli la mattina del delitto.

La testimonianza iniziale: “Ho visto una ragazza con un attrezzo in mano”

Marco Muschitta fu ascoltato per la prima volta dai carabinieri il 27 settembre 2007. Raccontò, in una lunga deposizione durata oltre quattro ore, di aver visto una giovane donna bionda in bicicletta allontanarsi dalla zona della villetta dei Poggi. Disse anche che la ragazza teneva in mano un oggetto simile a un attizzatoio da camino. Il verbale di quella testimonianza, secondo quanto trapelato, fu interrotto due volte, senza che venissero annotate le motivazioni. Successivamente, Muschitta ritrattò tutto:

“Mi sono inventato tutto, sono uno stupido”, dichiarò.

Quella ritrattazione lo trasformò da potenziale testimone-chiave a persona inattendibile, con ripercussioni significative sull’intero impianto accusatorio del processo a carico di Alberto Stasi.

Le intercettazioni ignorate e le parole del padre: “Hai detto la verità”

Ciò che oggi riapre il dibattito è che già all’epoca alcune intercettazioni tra Muschitta e suo padre sembravano indicare un’altra verità. In una conversazione telefonica, il genitore si mostrava preoccupato ma rassicurante:

“Per proteggerti, ti hanno fatto fare quella roba lì. Per me hai fatto bene. Tu hai detto quello che sapevi…”.

E il figlio rispondeva: “Certo, ho detto quello che ho visto”.

Nonostante il contenuto potenzialmente significativo, queste frasi furono ritenute irrilevanti dagli inquirenti e non vennero approfondite in sede processuale.

L’audio del 2022: Muschitta era davvero lì?

Nell’audio pubblicato ora, emerge anche un dettaglio cruciale: secondo quanto riferito da Sportiello e confermato successivamente da documenti acquisiti, Muschitta si trovava realmente in via Pascoli nell’orario indicato, in quanto assegnato a un intervento tecnico per conto dell’Asm. Una circostanza che, se incrociata con la testimonianza originale, potrebbe confermarne l’attendibilità almeno nella collocazione spazio-temporale. Il fatto che quella versione sia poi stata smentita dallo stesso testimone dopo pressioni non chiarite, apre a nuovi interrogativi.

Nel verbale del 9 ottobre 2007, Sportiello avrebbe già riportato ciò che l’operaio gli aveva confidato, prima ancora che Muschitta ritrattasse davanti ai magistrati. Due giorni dopo, le autorità acquisirono le schede di lavoro dell’Asm, che confermavano la sua presenza operativa in zona. Tuttavia, invece di consolidare la testimonianza, gli inquirenti iniziarono a costruire la figura di un testimone inattendibile o potenzialmente mitomane, concentrandosi più sulla sua presunta fragilità caratteriale che sulla sostanza delle sue parole.

Il peso di un testimone silenziato

Oggi, con l’emergere di questo audio, si riaccendono i riflettori su uno degli aspetti più controversi della vicenda giudiziaria. Se davvero Muschitta è stato minacciato o condizionato a ritrattare, si tratterebbe di un fatto gravissimo, in grado di inquinare l’intera fase istruttoria di un processo che ha già attraversato mille ombre e sentenze controverse.

L’uomo era anche stato denunciato per calunnia nei confronti di Stefania Cappa, la gemella di Chiara Poggi, indicata da lui come la donna vista allontanarsi in bicicletta. Il procedimento si concluse con un proscioglimento, ma da allora la sua credibilità rimase compromessa.

Un caso ancora aperto?

A distanza di anni, il delitto di Garlasco resta una ferita aperta per la giustizia italiana. Le domande restano numerose: Muschitta mentiva davvero? Oppure è stato ridotto al silenzio per motivi ancora sconosciuti? L’audio del 2022 fornisce nuove chiavi di lettura, ma anche una dolorosa consapevolezza: forse, nel puzzle irrisolto di quel mattino d’estate del 2007, mancano ancora tasselli fondamentali.

Se davvero ci sono stati condizionamenti esterni, omissioni investigative o testimonianze trascurate, il caso Garlasco potrebbe non essere chiuso. Non ancora.

