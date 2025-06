Giovane aquilano trovato senza vita in Puglia: la comunità sconvolta dalla tragica perdita di Thomas Badea

Magliano dei Marsi (L’Aquila) – La comunità di Magliano dei Marsi è sotto shock per la tragica scomparsa di Thomas Badea, il ventenne trovato senza vita nella sua casa al mare di Ostuni, in Puglia.

Il giovane, che stava trascorrendo alcuni giorni con il padre, è stato scoperto senza vita dallo stesso genitore, rientrato nell’abitazione e che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Purtroppo, per Thomas non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un gesto volontario.

La notizia ha profondamente colpito familiari, amici e l’intera comunità marsicana, lasciando tutti increduli di fronte a una perdita così improvvisa e dolorosa.

Thomas era un ragazzo brillante e pieno di passioni.

Diplomato al liceo scientifico Vitruvio di Avezzano, aveva scelto Bologna come meta universitaria. La sua grande passione per la musica lo portava spesso ad esibirsi come DJ, raccogliendo l’apprezzamento di chi lo conosceva.

Viveva con la madre a Magliano de’ Marsi e tutti ricordano il suo sorriso sincero, la sensibilità e la gentilezza che lo contraddistinguevano.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nel paese, lasciando un vuoto incolmabile tra quanti avevano avuto il piacere di conoscerlo.

Il sindaco Pasqualino Di Cristofano ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: «Momento drammatico, ci stringiamo con affetto alla famiglia del giovane». La salma dovrebbe rientrare in paese nelle prossime ore per i funerali.

Un dolore profondo che segna un’intera comunità e ricorda quanto sia fragile la vita. La speranza ora è che si faccia luce sulle cause di questa tragedia e si possa trovare conforto nel ricordo di un ragazzo speciale.

