Manfredonia, ancora in fiamme i pochi averi di un clochard: si ripete il dramma di David Formanek

Manfredonia (Foggia) – Manfredonia nuovamente sotto shock a causa di un incendio che ha colpito i pochi averi di David Formanek, un clochard noto e rispettato dalla comunità locale.

A distanza di pochi mesi dal primo episodio, anche questa volta le fiamme hanno distrutto gran parte delle sue poche cose, lasciando il giovane senza nulla.

David Formanek vive da anni nel palazzetto dello sport abbandonato della città, insieme ai suoi tre amici a quattro zampe.

La sua storia è diventata simbolo di resilienza e di una vita ai margini della società, spesso dimenticata ma non meno importante.

Questa volta, il ragazzo ha condiviso un video sul suo canale Facebook, esprimendo tutto il suo dispiacere e la frustrazione per quanto accaduto.

Nel video, con voce commossa, Formanek commenta: “Ancora una volta potremmo salvare le cose più importanti… Ma l’80% bruciato di nuovo? Che fastidio”.

Le sue parole riflettono il senso di impotenza e tristezza per una situazione che si ripete troppo spesso.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute: incidente o atto doloso?

Intanto, la comunità si stringe attorno a David, chiedendo interventi concreti per garantire sicurezza e assistenza a chi vive in condizioni di emergenza come lui.